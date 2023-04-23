В Москве на Киевском шоссе произошла авария с участием шести автомобилей, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на 41-м километре шоссе. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали. По словам очевидцев, движение на участке затруднено. На место аварии прилетел вертолет скорой помощи.

Как уточняет Telegram-канал Mash, ДТП из шести машин произошло около 16:00. Сначала столкнулись две машины, следом в них врезались все остальные. Пострадавших экстренно госпитализировали, одного из них — на вертолете.