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Шесть машин попали в ДТП на Киевском шоссе

В Москве столкнулись шесть машин, погиб один человек, двое получили травмы. О ДТП сообщили в правоохранительных органах столицы, передает ТАСС.

Авария произошла на 41 км Киевского шоссе. Столкнулись три автомобиля, ехавшие из Москвы в область. Два водителя вышли из машин на дорогу, чтобы осмотреть повреждения. После этого их сбил водитель Honda, который затем столкнулся с двумя другими автомобилями.

«Один мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте, второй пешеход доставлен в медучреждение», - заявили в полиции.

Механические повреждения получили шесть машин.

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