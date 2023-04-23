Шесть машин попали в ДТП на Киевском шоссе

В Москве столкнулись шесть машин, погиб один человек, двое получили травмы. О ДТП сообщили в правоохранительных органах столицы, передает ТАСС .

Авария произошла на 41 км Киевского шоссе. Столкнулись три автомобиля, ехавшие из Москвы в область. Два водителя вышли из машин на дорогу, чтобы осмотреть повреждения. После этого их сбил водитель Honda, который затем столкнулся с двумя другими автомобилями.