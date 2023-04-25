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В ДТП в Югре пострадали пять человек

Столкновение трех автомобилей произошло на автодороге Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе. Травмы получили пять человек, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД во вторник.

В ДТП в Югре пострадали пять человек
© РИА Новости

"На 934-м км автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск 52-летний житель Казани, управляя Toyota, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком MAN. Затем Toyota столкнулась с автомобилем Nissan под управлением 40-летней женщины", - говорится в сообщении.

В результате ДТП виновник происшествия и два пассажира Toyota, а также водитель Nissan и его пассажир получили травмы.

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