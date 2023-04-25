В ДТП в Югре пострадали пять человек

"На 934-м км автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск 52-летний житель Казани, управляя Toyota, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком MAN. Затем Toyota столкнулась с автомобилем Nissan под управлением 40-летней женщины", - говорится в сообщении.