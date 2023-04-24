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В Петербурге водители двух автомобилей сбежали после столкновения

Водители двух столкнувшихся в Санкт-Петербурге автомобилей сбежали с места ДТП, сообщает 78.ru.

В Петербурге водители двух автомобилей сбежали с места ДТП
© Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля на улице Олеко Дундича. Два автомобиля столкнулись, двигаясь навстречу друг другу, после чего задели припаркованную машину.

После аварии оба водителя бросили машины и сбежали с места происшествия, на место ДТП прибыла полиция.

Ранее в апреле похожий инцидент произошел в Мордовии. Водители двух ВАЗов столкнулись друг с другом и сбежали, оставив разбитые машины на месте ДТП. Позже выяснилось, что у виновника ДТП не было полиса ОСАГО, а другой автомобилист отказался от медосвидетельствования.

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