В Петербурге водители двух автомобилей сбежали с места ДТП

Водители двух столкнувшихся в Санкт-Петербурге автомобилей сбежали с места ДТП, сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел в ночь на 24 апреля на улице Олеко Дундича. Два автомобиля столкнулись, двигаясь навстречу друг другу, после чего задели припаркованную машину.

После аварии оба водителя бросили машины и сбежали с места происшествия, на место ДТП прибыла полиция.