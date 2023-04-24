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Количество погибших в массовом ДТП на Киевском шоссе увеличилось до двух

Количество погибших в ДТП, которое произошло в воскресенье на Киевском шоссе, увеличилось до двух, сообщает московская прокуратура.

По данным прокуратуры, после столкновения на 41 км шоссе оба водителя вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения автомобилей. На них совершил наезд водитель автомобиля Honda, который после этого столкнулся еще с двумя машинами.

В результате аварии один мужчина, находившейся на проезжей части, от полученных травм скончался на месте. Второй был доставлен в медицинское учреждение, о его смерти стало известно утром следующего дня после аварии.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств ДТП и привлечение виновного лица к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — говорится в сообщении.

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