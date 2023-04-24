Количество погибших в ДТП, которое произошло в воскресенье на Киевском шоссе, увеличилось до двух, сообщает московская прокуратура.

По данным прокуратуры, после столкновения на 41 км шоссе оба водителя вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения автомобилей. На них совершил наезд водитель автомобиля Honda, который после этого столкнулся еще с двумя машинами.

В результате аварии один мужчина, находившейся на проезжей части, от полученных травм скончался на месте. Второй был доставлен в медицинское учреждение, о его смерти стало известно утром следующего дня после аварии.