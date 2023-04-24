Сын башкирского паралимпийца врезался в медколледж на Audi

Инцидент произошел в городе Бирск. 19-летний Данил Михайлов за рулем Audi Q5 не справился с управлением и вылетел с дороги, автомобиль врезался в здание медколледжа и получил повреждения. В ГИБДД молодой водитель объяснил, что у него свело ногу, когда ехал домой из магазина. В ДТП он не пострадал.