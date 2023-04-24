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26 минут назад

В Кузбассе мотоциклист и две его пассажирки погибли в ДТП с Audi

Газета.Ru

В Кемеровской области в результате ДТП с легковым автомобилем погибли мотоциклист и две его пассажирки, сообщает ГУ МВД по области.

Три человека погибли в результате столкновения мотоцикла и Audi
Фото: МВД РФ по Кемеровской областиМВД РФ по Кемеровской области

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля на 2-м километре автодороги »Новокузнецк – Осиновое Плесо». По данным полиции, 35-летний водитель Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом «Урал».

В результате аварии на месте происшествия погибли 31-летний водитель мотоцикла и две его пассажирки (20 лет и 21 год). Отмечается, что все трое были без защитных шлемов, при этом мотоциклист не имел прав на управление транспортом. Водитель Audi и его 36-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, возбуждено уголовное дело.

ДТП,Audi,
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