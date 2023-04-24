Лошадь сбила мотоциклиста во время праздника в Дагестане

Мотоциклист встал поперек дороги за толпой людей, в этот момент в их сторону двигались три всадника. Один из них не ожидал, что на дороге кто-то окажется, и сбил мотоциклиста. Оператор успел отскочить от несущегося на него коня в последнюю секунду.