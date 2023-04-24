$81.27-0.2189.46+0.11

Лошадь сбила мотоциклиста во время праздника в Дагестане

В Дагестане во время праздника лошадь сбила мотоциклиста, инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza. В селе Хучада отмечали праздник первой борозды "Оц бай".

Лошадь сбила мотоциклиста во время праздника в Дагестане
© Газета.Ru

Мотоциклист встал поперек дороги за толпой людей, в этот момент в их сторону двигались три всадника. Один из них не ожидал, что на дороге кто-то окажется, и сбил мотоциклиста. Оператор успел отскочить от несущегося на него коня в последнюю секунду.

Мотоциклист после столкновения упал в грязь, а всадник задел забор и вылетел из седла. Пострадал ли кто-либо в результате происшествия, не уточняется.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий