Под Тюменью пассажирский автобус столкнулся с бензовозом

На 110-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошло столкновение между пассажирским автобусом и бензовозом. В результате пострадало девять человек. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Согласно предварительной информации, водитель автобуса допустил нарушение правил дистанции, в результате чего произошло столкновение. От удара бензовоз был отброшен в кювет. Отмечается, что последний был пуст. В ДТП пострадало девять человек – подробности об их состоянии на данный момент не уточняются.