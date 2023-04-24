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Под Тюменью пассажирский автобус столкнулся с бензовозом

На 110-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошло столкновение между пассажирским автобусом и бензовозом. В результате пострадало девять человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно предварительной информации, водитель автобуса допустил нарушение правил дистанции, в результате чего произошло столкновение. От удара бензовоз был отброшен в кювет. Отмечается, что последний был пуст. В ДТП пострадало девять человек – подробности об их состоянии на данный момент не уточняются.

Ранее бензовоз опрокинулся на Сахалине.

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