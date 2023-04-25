Попавший под грузовой поезд житель Ростовской области скончался
В Ростовской области местного жителя сбил грузовой поезд. Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте инцидента.
В воскресенье, 23 апреля, мужчина пересекал железнодорожные пути в Ростове-на-Дону, и в этот момент его сбил грузовой поезд. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Правоохранителям удалось установить, что 40-летний погибший проживал в хуторе Пчеловодный Аксайского района.
Как пишет Privet-Rostov.ru со ссылкой на ГИБДД региона, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.