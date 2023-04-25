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Попавший под грузовой поезд житель Ростовской области скончался

В Ростовской области местного жителя сбил грузовой поезд. Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте инцидента.

Попавший под грузовой поезд житель Ростовской области скончался
© Vse42.ru

В воскресенье, 23 апреля, мужчина пересекал железнодорожные пути в Ростове-на-Дону, и в этот момент его сбил грузовой поезд. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Правоохранителям удалось установить, что 40-летний погибший проживал в хуторе Пчеловодный Аксайского района.

Как пишет Privet-Rostov.ru со ссылкой на ГИБДД региона, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

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