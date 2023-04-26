«Газель» взорвалась после ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде грузовая «Газель» взорвалась после ДТП, инцидент попал на видео, которое опубликовало сообщество «Нижний Новгород Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

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Причиной инцидента стала авария с участием четырех автомобилей на Московском шоссе, уточняет Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород». В результате столкновения «Газель» загорелась и взорвалась.