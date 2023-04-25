На Камчатке три автомобиля смыло в море во время прилива

В Соболевском районе Камчатского края прилив унес в море два грузовых автомобиля и внедорожник, сообщает Telegram-канал «ЧП Камчатка».

Первоначально на побережье Охотского моря застрял грузовик «КамАЗ» с манипулятором. Ему на помощь пришли водители внедорожника Daihatsu Rocky и вахтового автобуса ГАЗ-66. Эвакуировать «КамАЗ» не удалось, а два других автомобиля не смогли уехать с места происшествия до начала прилива.