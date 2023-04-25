В Москве автомобиль сбил самокатчика

На востоке Москвы в районе Гольяново автомобиль сбил человека, переезжавшего улицу по пешеходному переходу на самокате. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло в районе дома 26 по Алтайской улице. Его зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, что человек на самокате пересекает проезжую часть на большой скорости, отталкиваясь ногой от асфальта. На противоположной стороне дороги его сбивает легковой автомобиль. От удара самокатчик упал на проезжую часть вниз головой. На месте работают городские оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства инцидента. О состоянии пострадавшего не сообщается.