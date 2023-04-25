«КамАЗ» с заключенными столкнулся с Mercedes в Москве
В центре Москвы на Зубовском бульваре произошло ДТП – конвойный «КамАЗ» с заключенными столкнулся с Mercedes. Об этом сообщают «Известия».
Авария произошла около дома №7 на Зубовском бульваре. Согласно имеющейся информации, «КамАЗ» с 13 заключёнными столкнулся с иномаркой. Подробности произошедшего, а также информация о пострадавших пока не поступала.
Уточняется, что на месте ДТП работают экстренные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.
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