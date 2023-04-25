«КамАЗ» с заключенными столкнулся с Mercedes в Москве

В центре Москвы на Зубовском бульваре произошло ДТП – конвойный «КамАЗ» с заключенными столкнулся с Mercedes. Об этом сообщают « Известия ».

Авария произошла около дома №7 на Зубовском бульваре. Согласно имеющейся информации, «КамАЗ» с 13 заключёнными столкнулся с иномаркой. Подробности произошедшего, а также информация о пострадавших пока не поступала.