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«КамАЗ» с заключенными столкнулся с Mercedes в Москве

В центре Москвы на Зубовском бульваре произошло ДТП – конвойный «КамАЗ» с заключенными столкнулся с Mercedes. Об этом сообщают «Известия».

«КамАЗ» с заключенными столкнулся с Mercedes в Москве
© РИА Новости

Авария произошла около дома №7 на Зубовском бульваре. Согласно имеющейся информации, «КамАЗ» с 13 заключёнными столкнулся с иномаркой. Подробности произошедшего, а также информация о пострадавших пока не поступала.

Уточняется, что на месте ДТП работают экстренные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.

Ранее пассажирский автобус столкнулся с бензовозом под Тюменью.

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