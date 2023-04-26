Автомобиль такси опрокинулся после ДТП в Москве

В Москве автомобиль такси перевернулся после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Авария произошла сегодня ночью на МКАД.

«На 39-м километре МКАД автомобиль такси не справился с управлением, столкнулся с ж/б отбойником и опрокинулся», — говорится в сообщении.

Судя по видео, автомобиль занесло, он пересек несколько полос для движения и ударился в отбойник. О том, находились ли в салоне пассажиры, не сообщается. Состояние водителя неизвестно. После ДТП были перекрыты две полосы для движения.