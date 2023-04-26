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В Нижегородской области в ДТП погибли три человека

Три человека погибли, четверо госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале в среду сообщил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В Нижегородской области в ДТП погибли три человека
© РИА Новости

"На федеральной автодороге М-7 (488-й км) произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пострадали семь человек, из них двое детей. Погибли три человека, из них один ребенок. Четверо пострадавших доставлены в приемный покой Лысковской ЦРБ", - написал Мелик-Гусейнов.

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