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На Кубани в ДТП два человека погибли и шестеро пострадали

В Усть-Лабинском районе Кубани произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На Кубани в ДТП два человека погибли и шестеро пострадали
© Российская Газета

Авария, по информации правоохранителей, случилась накануне около 19.40 на федеральной автодороге Краснодар - Кропоткин.

По предварительной информации, 32-летняя жительница Ставропольского края за рулем Lada Granta выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan Almera под управлением 35-летнего водителя, после чего машину отбросило в правый ряд, где он столкнулся с Volkswagen Polo с 23-летним местным жителем.

В результате ДТП Nissan Almera и 47-летний пассажир Lada Granta от полученных травм скончались на месте до приезда медиков. Водитель и три пассажира Lada Granta, а также водитель и пассажир Volkswagen Polo госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Госавтоинспекторы проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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