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Полуголый водитель пытался сбежать от сотрудников ДПС в Сочи

В Сочи полуголый водитель автомобиля Mercedes-Benz пытался сбежать от инспекторов ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

В Сочи полуголый водитель пытался сбежать от инспекторов ДПС
© Газета.Ru

Отмечается, что инспекторы обратили внимание на виляющую по дороге иномарку. Когда полицейские попытались остановить подозрительный автомобиль, водитель резко затормозил посередине дороги, выскочил из салона и попытался сбежать, а машина покатилась дальше.

Полицейские задержали мужчину. По данным канала, за рулем он находится в состоянии алкогольного опьянения. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.

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