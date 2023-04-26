В Сочи полуголый водитель пытался сбежать от инспекторов ДПС

В Сочи полуголый водитель автомобиля Mercedes-Benz пытался сбежать от инспекторов ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

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Отмечается, что инспекторы обратили внимание на виляющую по дороге иномарку. Когда полицейские попытались остановить подозрительный автомобиль, водитель резко затормозил посередине дороги, выскочил из салона и попытался сбежать, а машина покатилась дальше.