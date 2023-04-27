$81.63+0.0890.14+0.11

Водитель на МКАД въехал в стоящий автомобиль

На 97-м километре МКАД ночью произошла дорожная авария. Там водитель въехал в стоящий автомобиль, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Водитель на МКАД въехал в стоящий автомобиль
© Вечерняя Москва

На место сразу же прибыли оперативные службы, которые занялись устранением последствий аварии. Никаких данных о пострадавших пока нет.

Около пяти утра проезжую часть на данном участке удалось освободить. Движение не было затруднено, добавили в Дептрансе.

В Московской области, в Реутове, поздним вечером 26 апреля произошла крупная дорожная авария с участием автобуса. По предварительной информации, автобус влетел в отбойник. О причинах ДТП пока ничего не известно. Есть пострадавшие, их количество и состояние уточняется.

На юго-западе столицы автомобиль сбил мужчину на электровелосипеде. Авария произошла на улице Кедрова. Автомобиль Ford Focus, за рулем которого была 34-летняя женщина, сбил велосипедиста. 23-летнего мужчину госпитализировали.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий