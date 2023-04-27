Водитель на МКАД въехал в стоящий автомобиль

На 97-м километре МКАД ночью произошла дорожная авария. Там водитель въехал в стоящий автомобиль, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

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На место сразу же прибыли оперативные службы, которые занялись устранением последствий аварии. Никаких данных о пострадавших пока нет.

Около пяти утра проезжую часть на данном участке удалось освободить. Движение не было затруднено, добавили в Дептрансе.

В Московской области, в Реутове, поздним вечером 26 апреля произошла крупная дорожная авария с участием автобуса. По предварительной информации, автобус влетел в отбойник. О причинах ДТП пока ничего не известно. Есть пострадавшие, их количество и состояние уточняется.