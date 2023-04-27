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1 час назад

В Ивановской области женщине-водителю оторвало руку при ДТП

Газета.Ruиещё 1

В Ивановской области на трассе Шуя — Иваново женщина, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai, в результате ДТП лишилась руки. Об этом сообщается в паблике УМВД по Ивановской области в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла в четверг около 8 утра. Водитель не справилась с управлением и врезалась в препятствие за пределами дороги.

В Ивановской области женщине-водителю оторвало руку при ДТП
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»Александр Вильф/РИА «Новости»

«В результате ДТП произошла травматическая ампутация руки. В салоне автомашины женщина находилась одна. Пояснить причины съезда с дороги женщина не может, так как находится в состоянии травматического шока», — отмечается в сообщении полиции.

ДТП,Hyundai,
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