В Ивановской области женщине-водителю оторвало руку при ДТП

В Ивановской области на трассе Шуя — Иваново женщина, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai, в результате ДТП лишилась руки. Об этом сообщается в паблике УМВД по Ивановской области в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла в четверг около 8 утра. Водитель не справилась с управлением и врезалась в препятствие за пределами дороги.
«В результате ДТП произошла травматическая ампутация руки. В салоне автомашины женщина находилась одна. Пояснить причины съезда с дороги женщина не может, так как находится в состоянии травматического шока», — отмечается в сообщении полиции.