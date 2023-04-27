В Ивановской области женщине-водителю оторвало руку при ДТП

В Ивановской области на трассе Шуя — Иваново женщина, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai, в результате ДТП лишилась руки. Об этом сообщается в паблике УМВД по Ивановской области в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла в четверг около 8 утра. Водитель не справилась с управлением и врезалась в препятствие за пределами дороги.