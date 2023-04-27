Пассажир на полном ходу поправил "дворники" авто

В Красноярске мужчина на полном ходу вылез в окно автомобиля, чтобы поправить «дворники». Действия пассажира зафиксировали дорожные камеры на улице Семафорная, сообщает местное УГИБДД.

На кадрах видно, как пассажир белой «Газели» вылез из окна машины. Отмечается, что водитель также не был пристегнут, ему грозит штраф в размере 1 тыс. рублей. По факту нарушений правил перевозки пассажиров пройдет проверка, заявили в Госавтоинспекции.