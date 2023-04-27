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В Красноярске мужчина на полном ходу вылез из машины поправить "дворники"

В Красноярске мужчина на полном ходу вылез в окно автомобиля, чтобы поправить «дворники». Действия пассажира зафиксировали дорожные камеры на улице Семафорная, сообщает местное УГИБДД.

Пассажир на полном ходу поправил "дворники" авто
© Газета.Ru

На кадрах видно, как пассажир белой «Газели» вылез из окна машины. Отмечается, что водитель также не был пристегнут, ему грозит штраф в размере 1 тыс. рублей. По факту нарушений правил перевозки пассажиров пройдет проверка, заявили в Госавтоинспекции.

«Нужно понимать, как опасно совершать действия, подобные тем, что продемонстрированы на данном видео! Этот поступок мог привести к печальным последствиям. А любую неисправность авто необходимо устранять только после полной остановки автомобиля в безопасном и разрешенном месте!» — отметили в ведомстве.

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