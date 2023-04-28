Несколько автомобилей столкнулось на Ленинградском проспекте в районе д. 33а. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На Ленинградском проспекте (в районе д. 33а) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для движения недоступен съезд на внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца.