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В Новосибирске автомобиль с мертвым водителем врезался в две "Газели"

Легковой автомобиль врезался в две «Газели» после скоропостижной смерти 73-летнего водителя. Об этом инциденте, произошедшем в Новосибирске, сообщает kurer-sreda.ru.

В Новосибирске автомобиль с мертвым водителем врезался в две "Газели"
© Газета.Ru

Инцидент произошел в Первомайском районе. Водитель легкового автомобиля Lada Vesta умер за рулем. После его смерти легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя «Газелями». В ГИБДД уточнили, что смерть наступила по биологическим причинам.

Отмечается, что водители «Газелей» в ДТП не пострадали.

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