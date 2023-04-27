В Новосибирске автомобиль с мертвым водителем врезался в две "Газели"

Легковой автомобиль врезался в две «Газели» после скоропостижной смерти 73-летнего водителя. Об этом инциденте, произошедшем в Новосибирске, сообщает kurer-sreda.ru.

Инцидент произошел в Первомайском районе. Водитель легкового автомобиля Lada Vesta умер за рулем. После его смерти легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя «Газелями». В ГИБДД уточнили, что смерть наступила по биологическим причинам.