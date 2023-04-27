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В Оренбургской области автомобиль сбил подростка на лошади

Подросток, ехавший на лошади, погиб в результате наезда автомобиля в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления МВД по региону.

В Оренбургской области автомобиль сбил подростка на лошади
© РИА Новости

"В результате ДТП 14-летний мальчик, который ехал верхом на лошади, скончался на месте. Животное также погибло", - отмечается в сообщении.

Авария произошла около 18:55 (16:55 мск) в селе Краснохолм. Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель автомобиля Nissan, двигаясь по улице России, допустил наезд на лошадь, на которой сидел подросток. Животное двигалось по второстепенной дороге и выбежало на перекресток, где произошло столкновение.

В настоящее время сотрудники полиции находятся на месте ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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