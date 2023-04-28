10 человек пострадали при опрокидывании автобуса на российской трассе

На трассе в Курганской области перевернулся рейсовый автобус, пострадали более 10 человек. Об этом сообщили в правительстве российского региона, передает РИА Новости.

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По данным властей, к медикам обратились девять взрослых и двое детей — их доставили в больницы Кургана. На месте аварии работали шесть бригад скорой помощи.

Как уточнил в Красного Креста.

«Отправил туда [на место ДТП] руководство департамента здравоохранения, чтобы обеспечить полный перечень необходимых мер по лечению», — написал Шумков.