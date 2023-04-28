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В Екатеринбурге автозак с пятью задержанными опрокинулся после столкновения с Chevrolet

Полицейский автозак на шасси «Газели» опрокинулся в Екатеринбурге после столкновения с легковой машиной, сообщает e1.ru.

Автозак с задержанными опрокинулся после столкновения с Chevrolet
© Газета.Ru

Инцидент произошел на улице Готвальда. Спецавтомобиль пытался пересечь перекресток на большой скорости и врезался в седан Chevrolet, сообщает издание со ссылкой на очевидцев происшествия. В машине находились пятеро задержанных и четверо полицейских. Сотрудникам полиции пришлось выбираться из опрокинутой машины через окно.

«Их перевозили для этапирования в различные исправительные колонии. Одному из них потребовалась медицинская помощь, которую на месте происшествия оказывают врачи неотложки», — рассказал изданию 66.ru о состоянии арестантов руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

На видеозаписи инцидента, опубликованной «Рен-ТВ», видно, что на место ДТП в срочном порядке прибыл другой автозак.

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