Автозак с задержанными опрокинулся после столкновения с Chevrolet

В Екатеринбурге автозак с пятью задержанными опрокинулся после столкновения с Chevrolet
Полицейский автозак на шасси «Газели» опрокинулся в Екатеринбурге после столкновения с легковой машиной, сообщает e1.ru.
Инцидент произошел на улице Готвальда. Спецавтомобиль пытался пересечь перекресток на большой скорости и врезался в седан Chevrolet, сообщает издание со ссылкой на очевидцев происшествия. В машине находились пятеро задержанных и четверо полицейских. Сотрудникам полиции пришлось выбираться из опрокинутой машины через окно.
«Их перевозили для этапирования в различные исправительные колонии. Одному из них потребовалась медицинская помощь, которую на месте происшествия оказывают врачи неотложки», — рассказал изданию 66.ru о состоянии арестантов руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
На видеозаписи инцидента, опубликованной «Рен-ТВ», видно, что на место ДТП в срочном порядке прибыл другой автозак.