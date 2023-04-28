Автозак с задержанными опрокинулся после столкновения с Chevrolet

Полицейский автозак на шасси «Газели» опрокинулся в Екатеринбурге после столкновения с легковой машиной, сообщает e1.ru.

Инцидент произошел на улице Готвальда. Спецавтомобиль пытался пересечь перекресток на большой скорости и врезался в седан Chevrolet, сообщает издание со ссылкой на очевидцев происшествия. В машине находились пятеро задержанных и четверо полицейских. Сотрудникам полиции пришлось выбираться из опрокинутой машины через окно.