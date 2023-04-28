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В Новосибирской области в ДТП погибли три человека

В Чулымском районе Новосибирской области при столкновении двух легковых автомобилей в пятницу погибли три человека и четверо, включая ребенка, пострадали, сообщается на сайте "МВД Медиа".

В Новосибирской области в ДТП погибли три человека
© соцсети

"По имеющейся на данный момент информации, в результате ДТП три человека погибли, а также четверо пострадали, среди пострадавших ребенок 2022 года рождения. Их личности и характер травм устанавливаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие экстренно направлены в больницу.

По предварительной информации, автомобиль Škoda ехал со стороны Новосибирска в сторону Омска и столкнулся с ВАЗ-2112, двигавшимся навстречу, на федеральной автодороге Р-254 "Иртыш" в Чулымском районе Новосибирской области.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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