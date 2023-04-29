В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с участием семи автомобилей на Киевском шоссе в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД РФ в субботу.

"Около 1:25 мск в районе 73-го км трассы Москва - Калуга - Брянск в сторону области произошло попутное столкновение семи транспортных средств, в результате которого четыре человека погибли", - сказали в главке.

Среди погибших двое детей. Еще один ребенок госпитализирован. Движение на данном участке частично ограничено.