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В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с участием семи автомобилей на Киевском шоссе в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД РФ в субботу.

В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
© ТАСС

"Около 1:25 мск в районе 73-го км трассы Москва - Калуга - Брянск в сторону области произошло попутное столкновение семи транспортных средств, в результате которого четыре человека погибли", - сказали в главке.

Среди погибших двое детей. Еще один ребенок госпитализирован. Движение на данном участке частично ограничено.

В прокуратуре Московской области уточнили, что водитель "Камаза" протаранил стоявшие на светофоре легковые автомобили. Все погибшие, включая детей 10 и 7 лет, находились в одном из них.

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