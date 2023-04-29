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Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Подмосковье

Прокуратура Московской области опубликовала фотографии с места смертельного ДТП, которое произошло на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе, в своем Telegram.

Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Подмосковье
© прокуратура Московской области

В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей 7 и 10 лет. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «КамАЗ» въехал в легковые автомобили, которые остановились на светофоре.

О смертельной аварии стало известно в ночь на 29 апреля. Сообщалось, что еще двое человек получили травмы.

23 апреля смертельное ДТП с участием шести автомобилей произошло на Киевском шоссе в Москве. Погиб один человек, еще двое пострадали.

В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

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