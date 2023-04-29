В Госдуме связали рост числа ДТП с увеличением количества электросамокатов
Правовой статус этих средств передвижения «не доведён до ума». Ездить на них могут люди, не знающие ПДД.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил зампред комитета нижней палаты парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин.
«Статистика говорит об обратном: количество ДТП уменьшается по сравнению с предыдущими годами. Основная причина ДТП, по статистике тоже, — это в первую очередь столкновение автомобилей. Второе — это наезд на пешеходов. Рост ДТП на данный момент связан с тем, что увеличиваются у наших граждан так называемые средства индивидуальной мобильности. По-простому это, в основном, электросамокаты. Количество электросамокатов увеличивается, их правовой юридический статус до конца, так сказать, не доведён до ума.
Это транспортное средство, которое может передвигаться и по тротуару, и по велодорожкам, и по автомобильным дорогам. Зачастую получается так, что управляют этими транспортными средствами люди, которые не проходили обучение, они не знают правил дорожного движения. Я привожу данные статистики: увеличиваются ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, но уменьшается количество ДТП из-за неисправности автомобиля, уменьшаются ДТП на железнодорожных путях. Я вижу причиной того, что по каким-то направлениям увеличивается количество ДТП, — во-первых, количество автомобилей растёт, во-вторых, много водителей пользуются каршерингом (зачастую тоже водитель получает права, не имеет опыта управления, садится на автомобиль, гоняют по городам).
Я тоже считаю, что праворульные автомобили не приспособлены для наших дорог. Ими управлять намного сложнее, они создают больше аварийности на дорогах, чем обычные автомобили».
Ранее эксперты перечислили средства передвижения, которые невозможно поставить на учёт. В Ассоциации операторов микромобильности считают, что это моноколёса, электроскейтборды, гироскутеры.