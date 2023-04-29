В Госдуме связали рост числа ДТП с увеличением количества электросамокатов

Это транспортное средство, которое может передвигаться и по тротуару, и по велодорожкам, и по автомобильным дорогам. Зачастую получается так, что управляют этими транспортными средствами люди, которые не проходили обучение, они не знают правил дорожного движения. Я привожу данные статистики: увеличиваются ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, но уменьшается количество ДТП из-за неисправности автомобиля, уменьшаются ДТП на железнодорожных путях. Я вижу причиной того, что по каким-то направлениям увеличивается количество ДТП, — во-первых, количество автомобилей растёт, во-вторых, много водителей пользуются каршерингом (зачастую тоже водитель получает права, не имеет опыта управления, садится на автомобиль, гоняют по городам).