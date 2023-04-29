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В центре Москвы в ДТП с легковой машиной и мотоциклом погиб человек

Легковая машина и мотоцикл столкнулись на Космодамианской набережной в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

В центре Москвы в ДТП с легковой машиной и мотоциклом погиб человек
© РИА Новости

"На Космодамианской набережной в районе дома №32-34 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате произошедшего один человек погиб и один пострадал", - сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта добавили, что на месте работают оперативные службы города.

"Движение не затруднено", - говорится в сообщении.

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