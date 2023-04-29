В ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге погиб один человек

ТАСС, 29 апреля. Рейсовый автобус и легковая машина столкнулись на Санкт-Петербургском проспекте в Петербурге, в результате водитель легкового автомобиля погиб, пострадали четыре пассажира автобуса, в том числе два подростка. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

"На Санкт-Петербургском проспекте в районе дома №66 произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту №103, и легкового автомобиля. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, четыре пассажира автобуса пострадали, среди них девочка 12 лет и юноша 17 лет, а также две женщины", - сказал собеседник агентства.