В Екатеринбурге "Газель" сбила водителей, которые остановились тушить горящую фуру

Инцидент произошел на Челябинском тракте, где загорелся большегруз MAN. Водитель грузовика остановился, чтобы потушить его. Проезжающие мимо водители бросились ему на помощь. Один из подоспевших мужчин помогал водителю горящей фуры обесточить ее, в этот проезжающая мимо «Газель» сбила их обоих.