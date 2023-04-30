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В Екатеринбурге "Газель" сбила водителей, которые остановились тушить горящую фуру

В Екатеринбурге мужчину, остановившегося помочь водителю большегруза, сбила проезжающая мимо «Газель», сообщает E1.RU.

В Екатеринбурге "Газель" сбила водителей, которые остановились тушить горящую фуру
© РИА Новости

Инцидент произошел на Челябинском тракте, где загорелся большегруз MAN. Водитель грузовика остановился, чтобы потушить его. Проезжающие мимо водители бросились ему на помощь. Один из подоспевших мужчин помогал водителю горящей фуры обесточить ее, в этот проезжающая мимо «Газель» сбила их обоих.

По словам очевидцев, после этого водитель «Газели» скрылся. Занятые тушением автомобилисты не запомнили ее госномера. В результате мужчину 1994 года рождения госпитализировали с переломом правой руки, а у мужчины 1962 года рождения диагностировали открытый перелом левой стопы. Розыском водителя «Газели» занимается городская ГИБДД.

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