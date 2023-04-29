BMW из свадебного картежа попала в ДТП в Москве и перевернулась

По имеющейся информации, инцидент произошел на Кузьминской улице. По словам очевидцев, водитель обогнал колонну машин, но не справился с управлением и врезался в другой автомобиль марки Kia. После этого иномарка, спровоцировавшая аварию, вылетела с дороги и перевернулась. На месте работают оперативные службы города.