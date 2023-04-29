$80.51-1.0588.37-1.83

Иномарка из свадебного картежа попала в аварию в Москве и перевернулась

Автомобиль марки BMW X6, ехавший в свадебном кортеже, попал в ДТП на северо-востоке Москвы и перевернулась, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

BMW из свадебного картежа попала в ДТП в Москве и перевернулась
© РИА Новости

По имеющейся информации, инцидент произошел на Кузьминской улице. По словам очевидцев, водитель обогнал колонну машин, но не справился с управлением и врезался в другой автомобиль марки Kia. После этого иномарка, спровоцировавшая аварию, вылетела с дороги и перевернулась. На месте работают оперативные службы города.

Ранее в Москве автомобиль сбил мужчину на моноколесе на пешеходном переходе. Произошедший инцидент попал на видео.

ДТП, BMW X6, Kia, BMW
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий