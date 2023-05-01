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«Мерседес» опрокинулся в результате ДТП на мосту на Большой Черкизовской улице

ДТП произошло на Большой Черкизовской улице. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 1 мая, сообщил источник в экстренных службах.

«Мерседес» опрокинулся в результате ДТП на мосту на Большой Черкизовской улице
© Вечерняя Москва

По словам собеседника «ВМ», авария произошла на мосту. В результате инцидента автомобиль марки «Мерседес» перевернулся. Пострадавших в ДТП нет.

В этот же день на Уральской улице водитель автомобиля сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. На место инцидента были отправлены оперативные службы города.

Другое ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области ночью 29 апреля. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, в результате чего погибло четыре человека, включая двух детей.

С 1 мая мотогруппы спасателей приступили к патрулированию столицы. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров.

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