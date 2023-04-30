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На шоссе Энтузиастов в Москве произошло ДТП с автобусом и "Газелью"

Движение транспорта на шоссе Энтузиастов в Москве в сторону области затруднено в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля "Газель". Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в экстренных службах.

На шоссе Энтузиастов в Москве произошло ДТП с автобусом и "Газелью"
© РИА Новости

"На шоссе Энтузиастов произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля "Газель". Перекрыты три полосы в сторону области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автобус ехал по маршруту №444, внутри находились 16 человек. "Пострадавших нет", - добавил представитель экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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