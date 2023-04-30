В Красноярском крае Mercedes сгорел, когда водитель попытался скрыться от ГИБДД

Инцидент произошел в Манском районе на федеральной трассе Р-255. Водитель Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться, увеличив скорость. Экипаж ДПС отправился следом за нарушителем. На 870-м километре трассы внедорожник задымился и вспыхнул.

Как видно на фото, Mercedes-Benz выгорел почти полностью. По предварительной информации, водитель не находился в состоянии опьянения и имел при себе документы на автомобиль. Дорожные полицейские привлекли мужчину к административной ответственности за невыполнение требования об остановке. По каким причинам водитель попытался скрыться от ГИБДД, и почему его машина загорелась, не уточняется.