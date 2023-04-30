TRT Haber: в Турции два солдата погибли в аварии с автобусом, перевозившим военных
В турецком Ширнаке перевернулся автобус, перевозивший военнослужащих, в результате чего двое солдат погибли. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
По информации телеканала, еще четыре солдата получили травмы. На место аварии было направлено большое количество машин скорой помощи. Также на место выехал губернатор города.
Сообщается, что четырех раненых военных доставили в госпиталь. В Министерстве обороны Турции выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.