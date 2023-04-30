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TRT Haber: в Турции два солдата погибли в аварии с автобусом, перевозившим военных

В турецком Ширнаке перевернулся автобус, перевозивший военнослужащих, в результате чего двое солдат погибли. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

TRT Haber: в Турции два солдата погибли в аварии с автобусом, перевозившим военных
© Газета.Ru

По информации телеканала, еще четыре солдата получили травмы. На место аварии было направлено большое количество машин скорой помощи. Также на место выехал губернатор города.

Сообщается, что четырех раненых военных доставили в госпиталь. В Министерстве обороны Турции выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.

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