В Мексике при падении автобуса в ущелье погибли 18 человек

В штате Наярит на юге Мексики из-за падения туристического автобуса в ущелье погибли как минимум 18 человек, еще порядка 30 получили травмы. Об этом информирует агентство AFP со ссылкой на заявление чиновника Педро Нуньеса.

В материале указывается, что частный автобус перевозил туристов из Гвадалахары, расположенной в штате Халиско до соседнего штата Халиско к пляжу Гуаябитос. На месте происшествия в настоящее время работают правоохранительные органы, которые устанавливают причины аварии. Отмечается, что пострадавших госпитализировали в различные больницы региона. По словам Нуньеса, все пассажиры - граждане Мексики.