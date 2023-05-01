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В Мексике при падении автобуса в ущелье погибли 18 человек

В штате Наярит на юге Мексики из-за падения туристического автобуса в ущелье погибли как минимум 18 человек, еще порядка 30 получили травмы. Об этом информирует агентство AFP со ссылкой на заявление чиновника Педро Нуньеса.

В Мексике при падении автобуса в ущелье погибли 18 человек
© depositphotos.com

В материале указывается, что частный автобус перевозил туристов из Гвадалахары, расположенной в штате Халиско до соседнего штата Халиско к пляжу Гуаябитос. На месте происшествия в настоящее время работают правоохранительные органы, которые устанавливают причины аварии. Отмечается, что пострадавших госпитализировали в различные больницы региона. По словам Нуньеса, все пассажиры - граждане Мексики.

Ранее стало известно, что в Мексике в штате Пуэбла перевернулся автобус с мигрантами, 17 человек скончались. На борту находились 45 нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, Колумбии и Венесуэлы. Врачи оказали помощь 13 пострадавшим, состояние 5 из них оценивалось как тяжелое. По предварительным данным, автобус следовал к границе с США.

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