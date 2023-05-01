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В Новосибирске в тройном ДТП пострадал мотоциклист

На Красном проспекте Новосибирска в воскресенье, 30 апреля, произошла авария, в которой травмы получил один человек. Столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Это случилось около семи часов вечера.

В Новосибирске в тройном ДТП пострадал мотоциклист
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Как рассказали в ГИБДД, 25-летний водитель автомобиля Nissan March при развороте не уступил дорогу имеющему преимущество водителю мотоцикла Honda. От удара мотоцикл отбросило в автомобиль Nissan Qashqa.

32-летний мотоциклист пострадал. Его госпитализировали.

Остальные участники ДТП травмы не получили.

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