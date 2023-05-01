В Новосибирске в тройном ДТП пострадал мотоциклист
На Красном проспекте Новосибирска в воскресенье, 30 апреля, произошла авария, в которой травмы получил один человек. Столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Это случилось около семи часов вечера.
Как рассказали в ГИБДД, 25-летний водитель автомобиля Nissan March при развороте не уступил дорогу имеющему преимущество водителю мотоцикла Honda. От удара мотоцикл отбросило в автомобиль Nissan Qashqa.
32-летний мотоциклист пострадал. Его госпитализировали.
Остальные участники ДТП травмы не получили.