Автомобиль сбил ребенка на Уральской улице в Москве

Автомобиль сбил ребенка на Уральской улице. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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— На Уральской улице (в районе дома 4) автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» добавили, что на вышеназванном участке незначительно затруднено движение.