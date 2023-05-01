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В Москве водитель легкового автомобиля сбил ребенка

Водитель Volkswagen сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на востоке Москвы, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В Москве водитель легкового автомобиля сбил ребенка
© РИА Новости

"На Уральской улице в районе дома 3 водитель, управляя автомобилем Volkswagen, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на несовершеннолетнего. Пострадавший для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что движение в районе аварии незначительно затруднено.

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