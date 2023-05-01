В Москве водитель легкового автомобиля сбил ребенка

"На Уральской улице в районе дома 3 водитель, управляя автомобилем Volkswagen, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на несовершеннолетнего. Пострадавший для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.