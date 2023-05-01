В ДТП с машиной скорой помощи в Саратовской области пострадала фельдшер

Машина скорой медицинской помощи и легковой автомобиль Ford Focus столкнулись в понедельник на дороге в Саратовской области. В результате ДТП пострадала фельдшер, она доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.
"На выезде из рабочего поселка Мокроус в сторону населенного пункта Семеновка произошло столкновение машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля. В результате пострадала фельдшер - женщина 46 лет. [У нее диагностированы] черепно-мозговая травма, травма поясничного отдела позвоночника, состояние средней тяжести, другой фельдшерской бригадой она доставлена в Федоровскую районную больницу", - написал он.
По данным управления ГИБДД по региону, авария произошла около 14:30 (13:30 мск) в Федоровском районе области.