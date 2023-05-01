В ДТП с машиной скорой помощи в Саратовской области пострадала фельдшер

"На выезде из рабочего поселка Мокроус в сторону населенного пункта Семеновка произошло столкновение машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля. В результате пострадала фельдшер - женщина 46 лет. [У нее диагностированы] черепно-мозговая травма, травма поясничного отдела позвоночника, состояние средней тяжести, другой фельдшерской бригадой она доставлена в Федоровскую районную больницу", - написал он.