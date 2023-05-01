Водителя автомобиля с очевидными техническими неисправностями остановили в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Ставрополья. У машины не было задних колес.

"Транспорт с внесенными изменениями в конструкции и без задних колес привлек внимание автоинспекторов на проспекте Кулакова. За рулем находился 22-летний житель Краснодарского края, который имеет не один десяток штрафов за аналогичные нарушения ПДД, связанные с незаконной, а главное опасной кустарной переделкой транспорта", - говорится в сообщении.

В отношении водителя составлено 4 административных протокола – управление ТС при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена, отсутствие страховки, не пристегнутый ремень безопасности, а также управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке.

Отмечается, что свидетельство о регистрации и регзнаки изъяты, регистрация прекращена.