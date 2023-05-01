Движение на Большой Черкизовской улице восстановили после ДТП

Движение автомобилей на Большой Черкизовской улице восстановили после ДТП. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение восстановлено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на мосту. В результате инцидента автомобиль марки «Мерседес» перевернулся. Пострадавших в ДТП нет.

Помимо этого, на Уральской улице водитель автомобиля сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. На место инцидента были отправлены оперативные службы города.

Другое ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области ночью 29 апреля. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, в результате чего погибло четыре человека, включая двух детей.