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Движение на Большой Черкизовской улице восстановили после ДТП

Движение автомобилей на Большой Черкизовской улице восстановили после ДТП. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Движение на Большой Черкизовской улице восстановили после ДТП
© Вечерняя Москва

— Движение восстановлено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на мосту. В результате инцидента автомобиль марки «Мерседес» перевернулся. Пострадавших в ДТП нет.

Помимо этого, на Уральской улице водитель автомобиля сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. На место инцидента были отправлены оперативные службы города.

Другое ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области ночью 29 апреля. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, в результате чего погибло четыре человека, включая двух детей.

С 1 мая мотогруппы спасателей приступили к патрулированию столицы. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия при тушении пожаров.

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