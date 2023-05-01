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Водитель инормаки сбил детей на пешеходном переходе в Москве

Водитель автомобиля KIA сбил двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе на востоке Москвы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Водитель инормаки сбил детей на пешеходном переходе в Москве
© РИА Новости

В пресс-службе отметили, что ДТП произошло на Никитинской улице, 24.

Дети были госпитализированы в одно из медицинских учреждений столицы. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства происшедшего.

Ранее сообщалось, что во 2-м Павелецком проезде столкнулись две иномарки. В результате ДТП один из автомобилей отбросило на остановку с людьми. Два человека пострадали, их направили в больницу.

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