Водитель инормаки сбил детей на пешеходном переходе в Москве
Водитель автомобиля KIA сбил двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе на востоке Москвы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
В пресс-службе отметили, что ДТП произошло на Никитинской улице, 24.
Дети были госпитализированы в одно из медицинских учреждений столицы. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства происшедшего.
Ранее сообщалось, что во 2-м Павелецком проезде столкнулись две иномарки. В результате ДТП один из автомобилей отбросило на остановку с людьми. Два человека пострадали, их направили в больницу.
2