Водитель инормаки сбил детей на пешеходном переходе в Москве

Водитель автомобиля KIA сбил двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе на востоке Москвы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

В пресс-службе отметили, что ДТП произошло на Никитинской улице, 24.

Дети были госпитализированы в одно из медицинских учреждений столицы. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства происшедшего.