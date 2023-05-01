В Крыму водитель погиб при попытке скрыться от сотрудников ДПС

Водитель Nissan погиб под Феодосией, по предварительным данным, от пулевого ранения головы при попытке скрыться от сотрудников ДПС.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу крымского управления СК России.

Всё произошло на Симферопольском шоссе. Водитель автомобиля Nissan Primera, у которого были признаки алкогольного опьянения, отказался остановиться по требованию инспекторов.

Полицейские начали преследовать нарушителя и выстрелили в воздух, но водитель не отреагировал.

Тогда сотрудники ДПС несколькими выстрелами пробили колеса Nissan, из-за чего машина перевернулась и врезалась в забор.

По предварительным данным, одна из пуль отрекошетила от кузова автомобиля в голову водителю, он погиб.