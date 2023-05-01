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Массовое ДТП с погибшими произошло на федеральной трассе в России

В Нижегородской области произошло массовое ДТП. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает Telegram-канал «112».

Массовое ДТП с погибшими произошло на федеральной трассе в России
© РИА Новости

По его информации, на российской федеральной трассе М-7 «Волга», в районе населенного пункта Никольское, столкнулись пять автомобилей — три грузовика, «Газель» и легковой автомобиль.

МВД связало рост числа ДТП с антироссийскими санкциями

В результате случившегося погибли четыре человека. На месте работают экстренные службы.

Telegram-канал «112»

29 апреля четыре человека, среди которых двое детей, погибли в ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье. Авария произошла в Наро-Фоминском районе в Московской области. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, остановившихся на светофоре.

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