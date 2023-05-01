Массовое ДТП с погибшими произошло на федеральной трассе в России

В Нижегородской области произошло массовое ДТП. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, на российской федеральной трассе М-7 «Волга», в районе населенного пункта Никольское, столкнулись пять автомобилей — три грузовика, «Газель» и легковой автомобиль.

В результате случившегося погибли четыре человека. На месте работают экстренные службы.

Telegram-канал «112»