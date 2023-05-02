В США во время песчаной бури погибли несколько человек в ДТП

В американском штате Иллинойс пыльная буря привела к многочисленным жертвам. Из-за стихи произошло несколько аварий на шоссе со смертельных исходом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сообщается о многочисленных жертвах после того, как пыльная буря привела к столкновению от 40 до 60 машин на шоссе.

На данный момент американские СМИ не приводят точное количество жертв, но известно, что более 30 пострадавших госпитализированы. Участок шоссе, на котором произошло массовое ДТП, закрыт.