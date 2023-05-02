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В США во время песчаной бури погибли несколько человек в ДТП

В американском штате Иллинойс пыльная буря привела к многочисленным жертвам. Из-за стихи произошло несколько аварий на шоссе со смертельных исходом. Об этом сообщает телеканал CNN.

В США во время песчаной бури погибли несколько человек в ДТП
© depositphotos.com

Сообщается о многочисленных жертвах после того, как пыльная буря привела к столкновению от 40 до 60 машин на шоссе.

На данный момент американские СМИ не приводят точное количество жертв, но известно, что более 30 пострадавших госпитализированы. Участок шоссе, на котором произошло массовое ДТП, закрыт.

Ранее сообщалось, что в Венгрии 19 автомобилей загорелись в массовом ДТП, 36 человек получили травмы. По сведениям венгерской компании-оператора автомагистралей, причиной послужила плохая видимость из-за пыльной бури.

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