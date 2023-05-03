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Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД

В Москве столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Авария произошла на МКАД.

Массовое ДТП произошло на 12-м км МКАД
© Газета.Ru

«На внутренней стороне 12-го км МКАД (в районе Кузьминского лесопарка) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Судя по фото, в аварию попали два кроссовера, грузовик-рефрижератор и легковушка. Позже в ведомстве сообщили, что проезжая часть освобождена для проезда транспорта.

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