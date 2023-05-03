Массовое ДТП произошло на 12-м км МКАД

В Москве столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Авария произошла на МКАД.

© Газета.Ru

«На внутренней стороне 12-го км МКАД (в районе Кузьминского лесопарка) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.